為利農友栽培百合之介質有更多元的選擇，同時有效處理部分香菇太空包廢木屑，行政院農業委員會台中區農業改良場近期以木黴菌處理香菇太空包廢木屑後，再應用於百合切花栽培，不但克服產區因常年栽培致土壤劣化的問題，更可維持百合切花的產量與品質。此項新技術預估每年可有效處理270公噸的香菇太空包廢木屑，再創農業資源物循環利用的新價值。

台中農改場表示，百合為國內切花市場最大宗的項目，佔切花市場約1/3的產值，產區集中在台中市及南投縣，佔全台栽培面積90％以上。因百合生長需要涼溫，夏季的南投仁愛山區便是百合產地的首選之一，但因長期連作衍生土壤障礙，且山區多雨不利百合生育，克服方法當可改以介質耕進行栽培。

此外，國內香菇生產集中於台中新社及南投埔里、魚池等地，每年產生太空包廢包達15.6萬公噸，研究人員以木黴菌接種發酵後之廢太空包作為百合栽培介質，以1/2的香菇太空包木屑混合1/2的農民慣用介質(粗纖維的泥炭土、椰纖及花生殼等)，不但在栽培期可保持適當的濕度及排水性，更可穩定生產品質良好的百合切花。

台中農改場指出，百合切花及香菇皆為中部地區重要產業，如今結合2項產業與地利之便，利用以木黴菌接種發酵後的香菇太空包廢木屑作為百合切花栽培用介質，除了可以提供農民栽培百合時多元的選擇外，同時也可增加香菇太空包廢木屑的應用範圍與價值，為農業資源物循環加值利用再添新頁。