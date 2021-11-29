Louis Vuitton設計師Virgil Abloh罹癌逝世 震驚時尚圈。(翻攝IG)

Louis Vuitton設計師阿布洛（Virgil Abloh）於28日逝世，LV官方IG證實了此消息，並貼上路易威登集團總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）的回應：「我們對於這個消息感到錯愕與震驚，他是一名優秀且有遠見的設計師，更具有美麗的靈魂與智慧。」

而消息一出震撼時尚界，Virgil Abloh官方IG亦同時發表相關消息，Virgil因罹患一種極為罕見癌症而逝世。而他早已默默低調抗癌好一陣子，但因主理Louis Vuitton與Off-White兩個牌子，加上各界跨界聯名與膠囊系列的發表，巨大的工作壓力讓人相當吃不消，也讓他在41歲值壯年之際驟逝，為時尚圈留下遺憾。

Vigril Abloh自2018年接手Louis Vuitton的設計總監一職後，就頗受市場認同。有潮流精品底子文化的他擅長聯名作品與文化操作，Louis Vuitton自他接手後銷量與聲勢雙雙爆漲，更打進不少過去潮流玩家的文化圈，是近幾年精品潮流化的重要推手之一。

而目前LVMH尚未就Virgil Abloh的離世發表接任副手的消息。