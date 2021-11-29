工業電腦廠威強電(3022)雖受缺料影響，2021年第三季獲利降至近1年半低點、10月營收降至今年次低，但隨著缺料狀況改善，預期營收11月起可望重返成長軌道。投顧法人看好明年業績展望轉佳，將評等自「區間操作」升至「買進」、給予目標價52元。

威強電第三季合併營收15.66億元，季減3.29％、年增1.79％，但毛利率33.57％、營益率11.32％，分創近2年半及近7季低點。雖然業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利2.1億元，季減5.8％、年減17.98％，每股盈餘（EPS）1.19元，雙創近1年半低點。

累計威強電前三季合併營收46.12億元、年增10.38％，為近4年同期高點。但毛利率35.29％、營益率12.65％，遜於去年同期35.7％、12.65％，毛利率為近3年同期低點。歸屬母公司稅後淨利6.92億元、年減5.39％，為近3年同期低點，每股盈餘3.92元。

威強電26日召開法說時表示，因IC等零組件缺料，出貨狀況無法完全滿足客戶所需，導致營收自6月起逐月下滑。公司對此被迫於現貨市場採購部分零組件因應，則進一步壓抑毛利率及獲利表現。

威強電10月自結合併營收4.17億元，月減17.4％、年減13.58％，降至今年次低。累計前10月合併營收50.3億元、年增7.89％，仍為近4年同期高點。展望後市，公司表示，目前缺料已見改善跡象，預期10月營收將落底、11～12月營收可望重返成長軌道。

投顧法人預期，威強電第四季營收將季減3％、年減14％，但缺料狀況紓緩可望帶動毛利率自第三季低檔小幅回升，帶動稅後淨利小幅季增4％。全年營收估小幅成長3％，但缺料導致毛利率承壓，將使稅後淨利衰退近9％，每股盈餘估近5.2元。

投顧法人指出，威強電因部分觸控電腦及工作站出貨進度受疫情影響而遞延，使今年傳統工控產品線營收下滑、占比估自過往的15～20％降至10％。醫療產品線相關營收仍持續成長，占比則與去年相當。

不過，隨著全球各地5G公共網路初期布建計畫漸入尾聲，帶動近期5G私有網路相關需求增溫，威強電次世代防火牆等網通產品線接單暢旺，去年第三季迄今已陸續打入2家大廠供應鏈，自首季起開始貢獻營收，投顧法人看好明年訂單需求尚有擴大空間。

投顧法人指出，威強電因部分觸控電腦及工作站出貨進度受疫情影響而遞延，使今年傳統工控產品線營收下滑、占比估自過往的15～20％降至10％。醫療產品線相關營收仍持續成長，占比則與去年相當，並針對超音波機、內視鏡持續與客戶合作推出新產品。

投顧法人認為，疫苗施打率提高將使威強電工控產品線受疫情影響程度趨緩，看好明年醫療、傳統工控產品出貨前景，加上評價已因反應缺料問題而處於偏低水準，預估威強電明年營收年增近9％，將評等自「區間操作」升至「買進」、給予目標價52元。