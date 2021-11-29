美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日向拜登總統表示，大約需要兩周時間才能獲得有關Omicron新冠變種病毒的確切資訊，但他也提醒美國人必須準備好「盡一切所能」對抗Omicron。

在南非新發現的新冠變種病毒「Omicron」由於具有大量的突變處，已經被世界衛生組織列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），意即該病毒具有高傳染性及免疫逃脫的風險。

Omicron變種病毒引發的恐慌不僅觸發了新的旅行限制，並撼動了全球金融市場，上周末起亞洲、歐洲和美國股市全面崩跌，國際原油價格一天就重挫逾10%。

拜登在感恩節假期周末後返回華盛頓，並在周日下午親自聽取其新冠疫情應對小組報告，官員們表示，儘管周一起就要禁止來自非洲南部國家的旅客入境，但Omicron新冠變種病毒終將抵達美國。

自美東時間周一凌晨12:01起，美國將禁止幾乎所有在過去14天曾到過非洲南部8個國家的外國人入境，同時也警告美國人不要前往這些國家。不過，曾到過這些國家的美國公民仍可以進入美國。

佛奇表示，他認為現有的疫苗在預防新冠染疫重症上，仍可能提供「一定程度的保護力」。根據這場會議的聲明，美國政府重申其建議，即已完整接種疫苗的美國人應注射加強劑。

白宮表示，拜登總統周一將公開說明這個新變種病毒，以及美國的應對措施。

Omicron最早在非洲南部出現，現在南非、澳洲、比利時、波札那、英國、丹麥、德國、香港、以色列、義大利、荷蘭、法國以及美國的鄰國加拿大都報告了確診病例。

周日稍早，佛奇在接受媒體訪問時表示，Omicron變種病毒將「無可避免」地抵達美國。美國人必須準備好「盡一切所能」對抗Omicron。但他也表示，現在談到是否應祭出封鎖或新的強制性措施，仍為時過早。

佛奇表示，美國衛生官員將與南非當局保持聯繫，以即時取得更多信息，而飛航限制使美國有更多時間收集信息，並評估可能採取的行動。他表示：「顯然Omicron具有快速傳播的能力，這是現在讓我們擔心的事」。

不過，南非醫生兼該國醫學會主席Angelique Coetzee周日表示，目前為止Omicron變種病毒感染者大多是輕症，可在家治療。她是最早懷疑患者身上帶有不同病毒株的醫生之一。

美國至今仍有30%的人口未曾接種過任何新冠疫苖，如果Omicron入侵，可能會在新冠疫情爆發近兩年後再度威脅美國的復甦，並使前一陣子才因為Delta變種病毒而焦頭爛額的當地醫療系統再度承受壓力。

由於天氣轉冷導致留在室內的時間變多，近來美國的確診數再度反彈，部分醫療院所和包括紐約在內等多個州已宣布進入緊急狀態。

根據路透社數據，美國在過去14天內新增逾110萬個確診病例，較前兩周增加9%，以每10萬人的感染數估算，密西根州和明尼蘇達州的新增病例居全美之首。

視未來幾周的情況而定，Omicron可能使美國剩下的假期旺季蒙上陰影，並影響企業重返辦公室的計畫。銀行業和一些公司都已經宣布員工在明年1月回到辦公室。

根據路透社的數據，自2020年初爆發新冠疫情以來，美國累計已有將近78.2萬人染疫死亡，在全球排名第一。迄今美國的染疫人數已經超過4800萬人。

目前新冠疫苖大廠也正在加快有關於Omicron變種病毒的研究，輝瑞及其合作夥伴BioNTech表示必要時可在6周內調整疫苗，並在百日內出貨。稍早前莫德納（Moderna）醫療長伯頓（Paul Burton）表示，該公司可能明年初就能推出重新調配的疫苗。