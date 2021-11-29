Omicron變種病毒侵襲，上周五國際股市重挫，財政部長蘇建榮今天表示，國安基金26日開始即密切關注國際變化，若有需要將召開臨時委員會討論進場。

2019冠狀病毒疾病新變異株Omicron來襲，全球股市大幅回挫。蘇建榮上午列席立法院財政委員會備詢，在會前受訪時，對媒體關切台股今天是否可能跌破萬七大關，強調國安基金已密切關注。他指出，財政部作為國安基金執行單位，26日就積極緊盯歐美股市發展，近日也持續關注，他也強調，只要做好防疫加上出口暢旺，應可避免對台股造成太大衝擊。

針對國安基金是否會進場，蘇建榮表示，下次國安基金例會時間在明年1月中，若台股有重大變化，隨時可召開臨時委員會討論進場；不過以目前情況來看，還不至於到這種程度。

蘇建榮指出，最近因為變種病毒發生，歐美幾個主要國家開始禁止外國旅客入境，可能會進一步鎖國，對各國經濟、旅遊活動產生很大衝擊，造成法國、德國、英國股市26日重挫4個百分點左右，美股下挫幅度也很大，其中道瓊下跌900多點，創今年以來單日最大跌幅。

蘇建榮強調，今年4、5月國際疫情嚴重時，台灣因實體經濟暢旺、出口好，疫情只有對國內經濟造成較大影響。蘇建榮表示，將密切關注國際疫情變化以及經濟變動。