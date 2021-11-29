歷經上周五的恐慌性崩跌後，今(29日)美股指數期貨出現反彈，道瓊期指一度漲逾200點，亞洲日、韓股市跌幅也收斂，台北早盤一度下跌200點，開低的台積電、聯發科10點過後股價由黑翻紅，拉抬指數回到平盤附近，大盤指數盤中也多次翻紅小漲，來到17392點，上漲23點。

台股開盤以17320.01點開出，指數早盤開低走低，先後失守17300點、17200點關卡，一度跌至17167.24點，跌破半年線17273點，並回測季線17165點，大盤在接近季線後立刻有買單湧入，出現明顯拉升，並一路向上拉抬200點至平盤附近。

台積電開盤下跌2元，以594元開出後，一度下探至591元，隨即向上緩步走揚，10點過後股價翻紅，觸及598元，小漲2元；聯發科開盤跌破千元，開在998元，不到1小時即翻紅，一度來到1025元，漲逾1%。

受疫情升溫影響，海運運價漲聲響起，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中股價走在平盤之上，長榮漲逾3%，一度來到123元，陽明觸及112.5元，萬海也一度來到157元。