JKF女郎網紅安希，擁有傲人F級上圍的她，常在社群網站曬出火辣身材照，Instagram更是超過123萬名粉絲追蹤，昨(28日)再度曬出養眼照片，只見她大方露出半顆傲人車頭燈見客，讓網友看了鼻血直流。

安希在Instagram曬出火辣養眼照，只見她身穿針織毛衣，露出白皙香肩，接著用嘴巴咬住右手的袖子，一雙大眼對著鏡頭擺出無辜眼神，性感挑逗的模樣，讓人充滿無限遐想，不過最引起網友關注，莫過於直接露出半顆車頭燈及深邃事業線，讓所有人看了鼻血直流，接著表示：「今天餅餅又陪我們拍照囉，拍完就去參加微醺大飯店惹～這是第二次玩。故事都還滿不錯的，但我上次沒喝醉，今天超醉直接回家睡死我，好爛」，透露出自己酒量差一事。

安希這系列美照不到半天就有萬人按讚，網友更是紛紛留言：「好美的希希，想抱著妳」、「第一張那個咬衣服的樣子也太誘人了吧」、「差點我就可以撿屍了」、「希希妳好美好可愛哦，真的超迷人的」、「美到沒人人能匹敵的地步」、「希希怎麼拍都超好看，真的是我心目中的頭號女神」。

熱愛cosplay的安希，之前分享買了《數碼寶貝》角色「天女獸」的cosplay衣服和道具，更在IG曬出神還原的火辣變裝照，只見她戴著金色的長假髮，胸前超兇上圍則是搶盡所有人目光，讓網友看了幾乎暈一片。

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