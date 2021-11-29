總統蔡英文27日出席台中公投說明會，除呼籲民眾投下「四個不同意」外，也提到台中第二選區補選，並稱若林靜儀醫師當選，「相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高」。此話一出引發各界議論，對此，前立委陳學聖表示，蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣。

對於蔡英文說林靜儀當選，中二選區生育率將提升，陳學聖今（29）日在臉書表示，林靜儀是婦產科醫師，如果沒有人生，婦產科醫師再能幹也無從接生，但偏偏這回中二選區補選，林靜儀的對手顏寬恆一家，如果不是選舉砲火傷得太凶，蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣，「因為他們真的做到了！」

陳學聖指出，現年61歲的顏清標17歲時結婚，大兒子顏寬恒17歲時、小兒子顏嘉儀16歲時，也不遑多讓，都因女友懷孕而結婚。顏清標在18歲結婚當上父親，顏寬恒也在18歲結婚生子，顏嘉儀更是在17歲就結婚生子，2014年，當時19歲的顏寬恒長女顏鈺蓁也傳承家族「優良傳統」；顏寬恒和顏清標則都在36歲當上阿公，顏清標也在54歲升格成為阿祖。

當蔡英文說林靜儀當選中二選區生育率將提升，陳學聖直言，本來想當笑話，沒想到若以她的標準來論評候選人，林靜儀可能只是用說說的，顏家可真是已腳踏實地生出來了；陳學聖並妙喻，「這好像也蠻像這兩組候選人的選舉風格，不是嗎？」