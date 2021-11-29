中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，擁有甜美外型、E級傲人上圍，還因為臉蛋神似高雄市議員黃捷，被封為「兇版黃捷」，今年初她加入啦啦隊後人氣爆棚，也時常在IG曬出火辣美照，日前她為了代言服飾開直播，接連換上多套服裝，意外曝光她沒穿衣服的養眼畫面。

林襄日前開直播換上多套服裝，她一開始穿著黑色短裙套裝，對著鏡頭介紹這套服裝，V領設計讓裡面的黃色小可愛若隱若現，深溝也不時出來見客，一彎腰豐滿胸器直接掉出來見客，當她舉起手時，纖細螞蟻腰更是一覽無遺，讓網友們陷入暴動。

展示完第一套服裝，林襄直接脫掉黑色上衣，黃色小可愛瞬間露出，她再換上同款緊身褲，就成為了性感的運動套裝，她也當場示範做運動，證明這套運動裝不會因為大動作曝光，當她起立蹲下時，雙峰也隨之彈跳，轉過身翹臀曲線更是網友看得血脈賁張。

林襄又接連換上好幾套瑜珈服，上衣的細肩帶短版設計，完全包不住上圍，擠出一條深邃深溝，緊身瑜珈短褲的抓皺造型也凸顯出她的火辣臀型，影片一出，立刻引來超過11萬人觀看，不少網友都興奮直呼，「好耶，超好看的～」、「林襄超美⋯真的是仙女喔」、「美麗的襄襄姊姊」、「我的女神真美」。