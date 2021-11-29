台中一名楊姓男子，去年透過網路交友軟體認識一名A女，雙方相約前往夜店飲酒狂歡，一晚連跑兩家夜店，女方最後不勝酒力昏迷，被楊男帶到飯店內，但女方卻因嘔吐自行脫衣引起楊男獸慾，趁她沒意識時強行硬上，女方友人事後過手機定位找到她，但A女隔日卻覺得下體癢癢，立刻發訊問楊男是否趁她泥醉時性侵，楊男坦承雙方發生關係，但辯稱是雙方合意，女方怒告後，台中地院依乘機性交罪將他判刑3年2月，仍可上訴。

根據判決書記載，楊男於民國109年5月23日於「探探」交友軟體認識A女，於是積極邀約對方外出遊玩，兩人於109年6月一同前往臺中市夜店狂歡喝酒，接著又前往第二家夜店續攤。

A女因不勝酒力意識模糊，楊男竟然將她帶到附近一家飯店，趁女方進入廁所嘔吐並自行脫去衣物後躺於床上昏睡時，對A女進行性侵。

因A女友人事後找不到她，經由定位軟體發覺A女行蹤有異，於是找來其另一位友人前往飯店察看，發現楊男在房內，於是要求楊男離開，但A女隔日醒來後，發覺下體有異狀，立刻LINE詢問楊男是否侵犯她，經楊男坦後，一怒下向警方報案。

女方怒控，她和男方騎機車去吃爌肉飯，接下來連續去兩夜店飲酒，事後已經喝到醉完全沒有意識，完全不知道如何離開夜店，直到醒來後看到兩名友人，且回家後發覺下體癢癢，便以通訊軟體LINE聯絡楊男要還車，順便問有沒有遭到性侵，當時早已經沒有行為能力。

楊男辯稱，她與女方是合意性交，兩人發生性行為時是屬於清醒狀態，還說女方喝酒時並未超出平日酒量，且她還能跨上機車，根本還有意識。

法官認定，楊男趁女方酒醉陷入昏睡，處於不能抗拒之狀態，對A女性交，顯不尊重女方身體自主權利及心裡感受，且犯後言詞狡辯否認犯行，毫無悔意，但因女方在審判中表示願意原諒楊男，依乘機性交罪將他判刑3年2月，仍可上訴。