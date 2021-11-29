《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場》27日站上高雄巨蛋。（好看娛樂提供）

表演嘉賓ØZI被拱參加第四季。（好看娛樂提供）

《全明星運動會》今年強奪兩項金鐘大獎，原敲定在5月底舉辦的《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場》，因受疫情影響一再延宕，如今第二屆全體紅藍隊員於27日站上高雄巨蛋；紅藍兩隊的支持者更在現場瘋狂應援，讓選手在賽場上展現超強戰力。不僅如此，藍隊在「棒球領隊」郭泓志（小小郭）的帶領藍隊拿下「第二屆賽季」從未得到的「樂樂棒球勝利」，瞬間讓全場觀眾沸騰。

江宏傑賽前透露，「我們勢必要拿下勝利，我們為了團戰做了很多準備，其實每一個選手們在確定巨蛋要比賽時，就做了很多準備，想對郭領隊和錢姐說我們絕對不會手下留情，我很期待今天和藍隊的切磋」。江宏傑的態度明顯比第一季多了許多殺氣。

身為藍隊代理領隊的郭泓志表示，「反正不管怎麼樣，錢姐會扛，但是壓力會在紅隊身上，因為他們面對的是一個冠軍隊，基本上我們就是放輕鬆，發揮實力就是輕輕鬆鬆三比零」，可見對藍隊的實力相當有信心。

高雄巨蛋冠軍賽的第一場比賽就是紅藍兩隊向來打的激烈的「躲避球」賽，其中曹佑寧似乎太久沒有打躲避球，一個不小心太用力，球竟砸向後方的桌子，但接下來就直接讓藍隊的小8、洗菜及林敬倫淘汰下場；而第二局最大的亮點正是，鼓鼓和潘君侖互相救下打到對方的球，為藍隊成功守下2分。最後躲避球賽由紅隊拿下勝利。江宏傑也說，「我覺得認真面對比賽，比賽場上沒有朋友，只有競爭。」

而在「五人制樂樂棒球」賽事中，藍隊在第二季未拿下過勝利，但就在高雄巨蛋最後一戰，在場邊觀眾的加油聲中和郭泓志的帶領下，藍隊展現團隊合作，潘君侖爆發守備美技，藍隊漂亮的拿下「第二季五人制棒球」首勝；場邊應援的觀眾瞬間尖叫不斷，相當熱血。而最後一場比賽正是考驗毅力和體力的「拔河」，就在賽事第一局的藍隊瞬間被紅隊秒殺，第二局的也隨之展開，紅隊一樣秒殺藍隊，拿下拔河賽事的勝利。

其中身為表演嘉賓的ØZI，演唱歌曲為選手們放鬆心情，他也不忘走下台和前排的選手們互動，一度讓全場氣氛嗨到最高點；不僅如此，他也被選手們拱「參加第4季《全明星運動會》」，只見他激動回應「不要激我！」，小小的留下一個伏筆。

《全明星運動會2》旗艦演唱會的MVP一共有三位選手入圍，分別是曹佑寧，廖允杰及潘君侖，最後由潘君侖拿下，他感動表示，「謝謝大家給我這個肯定，這是大家一起得來得榮耀，今天把爸爸、媽媽、阿嬤來幫我加油，這個MVP是大家的，謝謝大家，我愛你們」。所有紅藍選手經過最後一場激烈的賽事後，由紅隊拿下表演賽冠軍，第二季總冠軍則是藍隊。

最後，所有選手現場演唱《對世界點頭》其中曹佑寧、顏佑庭及小8更現場饒舌、合唱，全部人抱在一起，晏柔中一度泛淚，感動的氛圍渲染全場，為《全明星運動會2》旗艦演唱會畫下一個完美的句點。《全明星運動會》第三季也將於12月5日在台視首播，新將們在場上實力展現令人期待。