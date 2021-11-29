國內職業安全衛生評比最高榮譽獎項，行政院勞動部「優良工程金安獎」獲獎名單揭曉；中鼎指出，集團旗下萬鼎公司承攬「台9甲線上龜山橋改建工程委託測量、鑽探及設計服務工作」，以優異的設計品質及職安衛管理成效，榮獲「公共工程組」工程類設計單位優等獎。

龜山橋，建於1972年，為銜接新店與烏來的唯一道路，經過49年的使用，因橋梁面寬狹窄、高程不符防洪需求，以及沉箱裸露影響結構安全等問題而進行改建。

萬鼎總經理陳福成指出，在改建橋梁設計規劃，特別針對問題進行綜合考量，最終採用單跨拱橋方案，以增加河川通水面積提升防洪能力，方便維護管理，兼顧水理影響及景觀；材質則選用高功能結構用鋼，提升橋梁強度，降低鋼材使用量，減少碳排。設計過程中，為提高設計可靠度及施工安全績效，更導入BIM技術，透過3D模型的視覺化界面、碰撞檢核等方式，確保橋梁運行安全。

而在舊橋拆除期間所設置的交維便橋，更特別加強結構安全及加寬道路，避免汛期風險，提升用路人安全及便利性。

陳福成強調，針對改建案所實施的縝密風險評估作業，萬鼎在開工前，即將相關BIM檔案等設計及施工風險評估成果移交監造單位及施工廠商，協助業主及施工廠商落實安全衛生管理，以如期如質完成工程為目標。