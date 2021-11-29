中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數（CCI）調查總指數為73.33點，與上月相較下降0.93點，上升幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」120.50點，反應房市熱絡效應。

CCI的六項分項指標，三項指標上升，即就業機會、投資股市時機、購買耐久財，三項指標下降為物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣。上升幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」120.50點，較上個月上升3.7點。上升幅度第二為「未來半年投資股票時機」48.8點，較上個月上升1.4點。上升幅度第三是「未來半年國內就業機會」66.6點，較上個月上升0.05點。

下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」81.95點，較上個月下降5.15點。下降幅度第二是「未來半年國內物價水準」35.45點，較上個月下降3.35點。下降幅度最少是「未來半年國內經濟景氣」86.7點，較上個月下降2.2點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標119.5點，較上個月上升3.55點。「目前健康狀況」指標109.5點，較上月上升2.3點。「預期健康狀況」指標94.55點，較上個月上升3.6點。

11月CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為11月18日至21日，以電話訪問方式，採電腦隨機抽樣，共訪問2866位台灣地區20歲以上的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。