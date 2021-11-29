參加中二選區補選的前立委顏寬恒（左）今日出席秋鬥行腳活動，在場中並未發言。（盧金足攝）

秋鬥發言人李建誠（中）表示，1218公投是台灣人民作主的機會，他們訴求「反萊豬、護藻礁」，號召大家出來投同意的這一票。（盧金足攝）

秋鬥行腳29日到台中宣傳「反萊豬、護藻礁」理念，抨擊民進黨政府是「國家說謊隊」。（盧金足攝）

秋鬥行腳13日從屏東出發，29日走到台中，歷經17天全台宣講，一步一腳印，立委江啟臣表示，民進黨大灑幣廣告宣傳，違反行政中立，徹底違反《公投法》，國民黨將在立法院提修法。對藍營縣市首長是否要站出來表態？他認為不管是中央政府或地方政府，應該要尊重人民的決定。由於台中市長盧秀燕未對公投表達立場，被解讀幫盧等縣市長解套。

秋鬥發言人李建誠表示，秋鬥行腳11月13日從屏東出發，今天已經是第17天走到台中，走了超過200公里的路程，藉由一步一腳印方式向全台人民宣傳，1218公投是台灣人民作主的機會。

他們訴求「反萊豬、護藻礁」，號召大家出來投同意的這一票，這一票關係國人食安健康，也關係環境的永續，藉由步行方式希望在台中獲更多市民支持，12月18日出來投票。

秋鬥行腳團體強調，主張反萊豬、護藻礁兩個同意，其他兩項「重啟核四」、「公投綁大選」，開放尊重台灣民眾的決定。

江啟臣強調，人民不會被操作，這一票投出來，大家就會知道說人民不是傻瓜，不會受政府欺騙，再多謊言都比不上真正的事實，安全健康不是民調可以決定，是每個人民心中的決定，有信心很多民眾很清楚，民進黨在說謊，他相信人民的智慧。

對近來民進黨動員宣傳四項公投投下不同意，江啟臣表示，民進黨違反行政中立，徹底違反《公投法》，國民黨也會在立法院馬上提修法，政府不應該違反行政中立。

媒體提問針對藍營縣市首長是否要站出來為公投表態？江啟臣表示，在公投案推行當中，政黨絕對有其政黨主張，至於行政部門，他個人認為，行政部門掌握國家的資源與決策者，今天不管是中央政府或地方政府，應該要尊重人民的決定，因為這是人民對政策選擇，政府掌握國家資源，但你只能尊重人民的決定。