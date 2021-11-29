力積電預計12月6日掛牌上市，公開申購於11月26日截止，將於11月30日抽籤，據統計申購數量達105萬8611筆，中籤率3.03%，估計凍結新台幣528億元資金。

配合初次上市公開承銷，力積電日前辦理競價拍賣8萬8400張，合格投標數量達36萬5035張，最低得標價格每股新台幣61.89元，最高得標價格88元，得標加權平均價格63.52元。

力積電自11月24日至26日辦理公開申購，承銷數量有3萬2100張，承銷價每股49.88元，以興櫃價格73.9至75.9元計，價差約5成，若抽中1張，估計可獲利約2.5萬元，吸引股民踴躍參與申購。

據證交所統計，力積電公開申購總合格件數達105萬8611筆，中籤率約3.03%，估計凍結528億元資金。

力積電前3季營收458.65億元，已超越去年整年度營收456.84億元，稅後淨利98.91億元，每股純益3.07元。其中，第3季每股純益達1.3元，法人預期，力積電第4季業績可望優於第3季水準，全年每股純益將逾4.37元。（編輯：趙蔚蘭）1101129