27歲陳姓主嫌涉嫌承租桃園市中壢區中園路二段某鐵皮工廠作為製毒分裝場，新北市中和警分局獲報18日前往查緝。（中和警分局提供）

27歲陳姓主嫌涉嫌承租桃園市中壢區中園路二段某鐵皮工廠作為製毒分裝場，新北市中和警分局獲報18日前往查緝。（中和警分局提供）

27歲陳姓主嫌涉嫌承租桃園市中壢區中園路二段某鐵皮工廠作為製毒分裝場，新北市中和警分局獲報18日前往查緝。（中和警分局提供）

製毒工廠隱藏桃園鐵皮屋 劇院、卡拉OK、麻將桌應有盡有

製毒工廠隱藏桃園鐵皮屋 劇院、卡拉OK、麻將桌應

27歲陳姓主嫌涉嫌承租桃園市中壢區中園路二段某鐵皮工廠作為製毒分裝場，新北市中和警分局獲報18日前往查緝，當場查獲安非他命13.29公斤、大麻等證物，陳嫌為慰勞員工辛勞，在場內安裝全套家庭劇院、卡拉OK、電動麻將桌等，警訊後依違反《毒品危害防治條例》法辦。

據悉，中和警分局於今年10月間查獲21歲陳姓男子販賣摻有安非他命的咖啡包100包，溯源下發現毒品來自於21歲王姓男子，王男多駕駛懸掛假車牌的車輛，出入於桃園市中壢區偏僻鄉間小路，警方懷疑該處應該藏有毒品倉庫或製毒工廠。

經連日跟蹤埋伏，警方發現王嫌常駕車出入桃園市中壢區中園路一處隱身於農田小路間的鐵皮屋工廠，該處出入份子複雜，疑為竹聯幫堂口據點，專案小組經報請桃園地檢指揮並聲請搜索票前往搜索。

警方當場查獲茶葉袋封裝的安非他命13.29公斤、大麻367.2公克、散裝安非他命17包、卡西酮4包、摻有安非他命之毒品咖啡包158包、一粒眠280錠及多項毒品分裝、真空、研磨器具，並發現2台懸掛假車牌的汽車。

陳姓主嫌到案後供稱，該製毒分裝場為其所主持，利用該址地處偏僻且外觀為鐵皮工廠以規避警方查緝，更對該鐵皮屋內精心布置，設置有全套家庭劇院、卡拉OK甚至有電動麻將桌，平時由旗下藥頭王嫌等人駕駛懸掛偽造或無前科友人之車牌車輛至該址運輸各類毒品外出交易。

中和警分局長李建廣表示：毒品危害國人甚鉅，為貫徹安居緝毒政策決心，痛打毒品犯罪，中和警將持續加強掃蕩毒品，溯源斷根、瓦解製毒組織，創造無毒家園、確保國人健康。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！