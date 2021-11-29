新冠病毒變種來勢兇猛讓疫情持續延燒，海外民眾因防疫等原因無法回台，個人及家屬面臨戶籍被強制遷出憂慮。市議員黃馨慧29日痛批說，海外民眾現在進退二難選擇回台，防疫旅館幾乎「一房難求」，留在國外又面臨戶籍法二年期限；行政院長指示研議已近兩週都沒下文？呼籲政府儘速同意放寬或延長除籍期限，保障海外民眾權益安民心。

國民黨市議員黃馨慧今天表示，目前防疫二級警戒，第二劑疫苗涵蓋率近五成，多數國人都已接種一劑，春節返台為何不能恢復成居家檢疫，卻在隔離期間又轉換地點回家？多一次移動是不是多一次不可控的感染風險？

黃馨慧痛批說，新冠病毒疫情全球蔓延，海外民眾自主防疫、減少移動感染風險未歸國，卻因為二年期限戶籍面臨將被強制遷出，各項權益中斷或不連續需要重新申請等，並不合理；讓海外民眾現在進退二難。

黃馨慧呼籲中央說，內政部長說遷徙是事實行為，居住登記依事實，卻沒考慮疫情特殊因素、顯缺少同理心、未能苦民所苦，中央應儘速同意放寬疫情除籍期限保障民眾的權益。