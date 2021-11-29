台灣治安問題近日成社會關注焦點，內政部長徐國勇今日赴立院答詢時回應「我沒有在賣辣椒水」，民眾自我防衛時應視物品是否合法，「電擊棒、手指虎都是管制物品」，也建議警察穿制服去超商用餐，增加見警率。

民進黨立委羅美玲詢問，過去有發生過一些案例，機車騎士與汽車駕駛發生行車糾紛，駕駛持球棒欲毆打騎士，騎士持辣椒水反擊，以此案而言，否有防衛過當？徐國勇回應，這是正當防衛，但若危害已經過去了，才會有防衛過當問題。

羅美玲追問，公車司機是不是也要帶辣椒水？徐國勇回應，其實可以用網路搜尋「婦女防衛」，辣椒水這個字就跑出來了，很早就這樣子了，這是一個有效的防物，但要不要用大家自己斟酌，「我沒在幫忙賣辣椒水」。

徐國勇表示，有些是違法物品，比方說手指虎、電擊棒等等，都是管制物品。羅美玲指出，但甩棍、手指虎等等物品，網路都買的到，徐說，有些是中國網站，若是台灣網站會請警政署處理。

徐國勇建議，員警若主動到超商用餐，可增加超商見警率及安全。民進黨立委伍麗華指出，目前花蓮、桃園都已經這麼做，是否會成為全國常態？徐回應，好的事情，各地警察都會互相模仿。美國警察也是如此。

徐國勇指出，自己幾次到美國拜訪，看到美國警察去超商、速食店消費，也會順便巡邏，對於這項政策，自己是樂觀其成。