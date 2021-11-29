林佳龍邀顏寬恒與林靜儀辯論，顏今天受訪時回應了。（陳淑娥攝）

顏寬恒今天挽袖捐血，他表示之前才捐過，因時間太近，只能捐出250cc。（顏寬恒辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第二選區立委參選人顏寬恒29日前往沙鹿挽袖捐血，針對昨天對手競選主委林佳龍邀他與林靜儀進行辯論，林說沒問題並稱英文也可以。顏寬恒受訪時抨擊說，林靜儀把自己認為是排民進黨籍、不分區立委，到底了不了解第二選區，顏也以台語質疑，二選區選民真的是要聽英文嗎？辯論若是針對中二選區民意需要進行討論，他樂觀其成；但如果是攻擊或者是無限上綱、無端指控，他們不接受。

媒體提問周玉蔻指顏扯到好像對手是她，顏納悶說，「我沒有扯到他，不曉得她說什麼」，強調他的選舉的主軸就是宣傳對地方的服務、地方的建設，在地方已實現的成果，而不是每天用攻擊、抹黑、栽贓、貼標的方式。中二選區的每位對手都是可敬的，他們會一步一腳印，主要面對及負責的是二選區的鄉親。

至於林佳龍邀他與林靜儀辯論，林回應沒問題然後用英文。顏寬恒表示，林靜儀醫師到現在還把自己認為是排民進黨籍、不分區立委，她可能不知道他參選的是台中市第二選區區域立委，對於第二選區的地方需求及地方發展，她到底了不了解。

顏寬恒接著乾脆用台語說，台中市第二選區的選民真的是要聽英文嗎？民眾的需求是什麼，地方的建設還欠缺什麼，農漁民的需求是什麼，都是參選人必須要對鄉親負責及說明；辯論若是針對中二選區民意的需要來討論，是樂觀其成的；但是，如果是做這樣子一個攻擊，或者是無限上綱，無端指控，他們不接受。

針對名下土地經營電子遊藝場，顏寬恒說，取得這塊土地時已有地上物，也出租給合法申請的電子遊戲場業者，基於買賣不破租賃，所以繼續承租給原租戶，他們是土地出租，不是經營，請不要抹黑栽贓，無端指控。

行政府花預算買廣宣傳公投美豬，顏寬恒表示，政府花預算做不實宣傳，公投主文是反對萊豬瘦肉精豬肉進口，花公帑混淆視聽造成國人誤解，行政院長、總統及很多部會首長都是法律人，試問法律人可以做這樣的事嗎？用這種方法混淆視聽、洗腦，國人對於公投產生的誤解，以為投了會造成台美對立，國際情勢不穩或衝擊，試問執政黨，這些是他們當初在野時主要訴求，今天民進黨打臉過去民進黨，摧毀民進黨，過去的民進黨打臉現在的民進黨，鄭重告訴執政團隊不要把台灣人民當傻瓜，用恐嚇、威嚇及欺騙鄉親方式，企圖影響公投結果。