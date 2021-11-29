今天在NBA場上勇士以105：90擊敗快艇，拿下7連勝，目前戰績18勝2敗，除了當家巨星柯瑞(Stephen Curry)拿下33分5籃板6助攻6抄截外，第二高分的竟然是波特(Otto Porter Jr.)，本場他砍下18分10籃板2助攻2抄截，此外他+22的正負值為全場最高，完全是致勝功臣之一。

18 PTS | 10 REB | 1 DUB



Otto Porter Jr. came up clutch today in DTLA pic.twitter.com/WjdBAb2S5F — Golden State Warriors (@warriors) November 29, 2021

波特本季來到勇士找到自己的定位，至今出賽17場平均打17.7分鐘，場均6.6分4.4籃板1助攻，投籃命中率46.5%、三分球42.6%、罰球87.5%，而在最近5場比賽他有3場拿超過10分，而且命中率都還不錯，在外線投籃上大大幫助球隊。

今天他砍下本季個人新高18分，此前最多是15分，遠超過他本季的平均得分，命中率50%、外線42.9%、罰球62.5%，除了罰球不佳外表現非常不錯，在威金斯(Andrew Wiggins)本場命中率僅33.3%情況下，他成功跳出來接管得分重任。

另外普爾(Jordan Poole)拿下17分，但命中率也只有37.5%，只能說波特在這場比賽的發揮實在太重要，也向外界證明勇士本季的團隊籃球有多強大，除了柯瑞之外還有不少人能得分。而波特對於來到勇士也相當開心，他受訪提到從沒獲得如此多空檔三分機會。

波特今年28歲，身高203公分體重93公斤，場上司職小前鋒，在2013年以首輪第3順位被巫師選上，不過生涯至今只有10.8分4.9籃板的成績，離開巫師後轉往公牛、魔術，本季以底薪加盟勇士，雖然成績還是很普通，但成為勇士不可或缺的一員，他在這裡也待得非常開心！