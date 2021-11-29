晶圓代工龍頭台積電是台灣半導體產業領頭羊，薪水待遇比其他企業高，吸引不少人搶進，然而高工時與高壓的工作環境卻也讓許多人有不同想法，有網友就好奇大家在台積電待多久才受不了離開，引起熱議。沒想到許多過來人一致表示，待越久越難離開，「大家保重，主要還是因為錢，有家庭要顧更難走。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，台積電的特色就是錢多、高壓，但拿到錢後身體家庭也需要顧，好奇大家都在台積電待多久才走，「好奇你在GG待幾年後走人？會後悔太晚走嗎？之後有沒有更好，還是覺得太早走應該要留下。」

文章一出引起網友們熱烈討論，有人透露自己公司最近來了一批台積電工程師，全都是因為房子、車子及退休金都有了，想找一份能兼顧家庭生活的工作，才離開台積電。

網友紛紛留言表示，「2年後閃人，完全不後悔」、「朋友1.5年，離開錢少不少，但快樂、家庭無價」、「待2年就走，但建議待4~6年，不後悔離開，外面薪水也不錯又能顧家」、「身邊都待個4.5年就走，先存一筆錢」、「10年內吧，存到錢後就去做比較輕鬆的。」

此外，有網友分析有些人無法轉職的原因，主要還是因為薪水與待遇，「主要還是因為錢，有家庭要顧更難走」、「會走不開，主要還是因為錢吧」、「出來後會找不到工作，一定是因為開跟GG一樣的薪水」、「沒物慾隨時可以走，有物慾被綁一輩子」、「離不開台積的大多是沒能力，跳不到錢更多的」、「房價又漲了，只好再多待幾年」、「做久了真的出不來。」