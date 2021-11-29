富邦金(2881)今舉行2022富邦財經趨勢論壇，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士認為，明年主要央行貨幣政策正常化，股仍優於債，原物料供需失衡持續。

Fed自今年11月起開始縮減購債規模，明年年中結束QE，並很有可能在明年下半年開始升息，由於真正從市場收回資金還有一段時間，市場資金仍相當充裕，加上許多企業今年獲利表現超出預期，明年受益於全球景氣復甦而持續成長，因此在各國央行貨幣政策逐步正常化的過程中，2022年股優於債的局面依然不變，但留意股票市場方面，隨著資金盛宴接近尾聲，通膨預期升溫，企業獲利成長空間縮小，各國股市全面上揚的可能性大幅下降，但仍可以留意特定國家、產業及個別企業。如果全球復甦步調落差縮小，隨著市場資金尋求較高的報酬率，歐亞及新興市場將有較佳的表現機會。

對於匯價，明年美元H1強，而H2走弱；至於新台幣匯價明年走勢，羅瑋認為，台灣經濟和金融相對穩健，明年新台幣匯價依然相對強勢，匯率區間在27.4~28.6元間。而台灣的GDP區間在3.1~3.8%，CPI在0.9~1.5之間。

羅瑋博士在其主講的「2022全球經濟展望」中表示，在歷經將近二年新冠疫情衝擊後，隨著疫苗接種率的提升，各國經濟逐步回復正軌，明年全球經濟與金融市場的四大基調為：全球經濟持續好轉、各國央行寬鬆貨幣政策逐步退場、各國經濟前景分化、全球金融盛宴已接近尾聲。

羅瑋表示，影響明年全球經濟與金融市場的關鍵因素包括：Covid-19疫情發展、各國經濟復甦速度、主要央行貨幣政策動向。受到Delta變種病毒影響，市場原先對歐美國家解封後出現報復性消費的預期落空，隨著新興市場國家疫情升溫，各國採取嚴格的防疫措施，讓全球供應鏈失序問題更加嚴重。由於供需失衡需要時間緩解，因此物價持續增長期間超出主要央行原先預期，迫使各國央行提早調整貨幣政策方向。此外，歐美國家開始施打第三劑疫苗，新興市場國家取得疫苗的時程因而進一步延遲，各國經濟好轉速度出現落差，導致明年全球經濟不均衡復甦。

也因各國經濟復甦速度不一、央行政策落差，加上Fed啟動升息時程預期不同，羅瑋預測明年可以假設三種不同經濟情勢。一是疫情獲得控制，Fed於2022年下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美國經濟成長，下半年亞洲內需、旅遊活動將陸續恢復。二是Fed於2023年上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。三是疫情反覆衝擊經濟，Fed於2023年下半年升息，主要國家經濟復甦動能將放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。