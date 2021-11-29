德國電信、沃達豐和歐洲其它11家主要電信公司的執行長在周一發表的聯合聲明中表示，美國科技巨擘應該分擔歐洲電信網絡開發的部分成本。

聲明指出，大型科技平台正在產生大量的網路流量，並將流量轉化為貨幣收入，而這需要電信商持續和密集的網路投資和規劃，需要電信商的投資。

在執行長發出呼籲之際，電信商正面臨對5G、光纖網路，和有線網路的巨額投資，以應對Netflix、谷歌、Youtube、臉書提供的資料和服務增長。歐洲電信業在去年的投資增至525億歐元(約594億美元)。

執行長們在聲明中並沒有指名那些美國科技公司需要一起承擔電信網絡建設費用。

聯名的電信商還包括義大利電信、法國的Orange、荷蘭皇家電信、英國電信、奧地利電信、保加利亞Vivacom、比利時Proximus、挪威電信、葡萄牙的Altice Portugal、瑞士電信、瑞典的Telia電信。

這些歐洲電信公司還批評了政府把高價的頻譜拍賣活動當作搖錢樹，稱這些是人為地阻擋了競爭者進入市場。

執行長們還批評了歐洲議會試圖取消歐盟內部的電話通話附加費用，執行長們認為這些是企業用戶主要收入來源；並認為這將在4年內奪去他們超過20億歐元的營收。