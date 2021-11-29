國際廢鋼價格止跌反彈，市場鋼筋買氣回穩，豐興(2015)今日全面開平盤，原料面的廢鋼平盤，成品價格鋼筋以及型鋼也是平盤開出，為連續第二周全面開平盤。

先前，國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，豐興廢鋼累計共跌900元，先前鋼筋共降每公噸1100元，型鋼產品基價也調降500元，但隨著國際廢鋼價格前周跌勢趨緩，市場鋼筋買氣回溫，豐興上周全面開平盤，本周仍為平盤，鋼價持續走穩。

隨著近期國際廢鋼價格止跌反彈，國際原料價格重啟漲勢，市場鋼筋買氣回溫，豐興今日全面開平盤，本周廢鋼收購價持平為每公噸1萬1700元；鋼筋本周亦為平盤每公噸2萬2300元。型鋼產品基價持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情止跌反彈，澳洲鐵礦砂持續上揚；日本2H廢鋼轉漲10美元至每公噸490美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價轉漲5美元為每公噸460美元。澳洲鐵礦砂由每公噸91.75美元再漲至95.55美元。