29日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件略轉差，污染物易累積，空氣品質普通。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖多為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區達橘色提醒等級。

依監測資料顯示，29日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，29日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；30日鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，雲嘉南沿海地區因白天風速較強，可能引發地表揚塵影響空氣品質及能見度；12月1日至4日環境風場為東北風，空氣品質普遍較佳。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。