以火辣身材聞名的女星洪蓉，擁有艷麗臉蛋與I罩杯豐滿上圍，當年拍電玩廣告爆紅，被封為「I級艷后」，曾經活躍於各大綜藝節目，但自2017年底暫時移居泰國曼谷後，如今鮮少出現在螢光幕前，但她仍透過社群跟粉絲互動，日前分享自己接種疫苗的認証照，超惹火穿搭引發話題，讓男性粉絲大流鼻血直呼：「羨慕疫苗的針頭！」。

女星洪蓉當年一露成名，她接下一支電玩廣告，竟全裸入鏡，僅以手遮住重要3點，大尺度畫面活色生香，洪蓉因此走紅，除此之外，擁有火辣身材的她，也嘗試cosplay，甚至扮過大美人埃及豔后，因此得到「I級艷后」封號，曾登上《康熙來了》、《國光幫幫忙》、《麻辣天后宮》等夯綜藝，還演出過九把刀電影《變身》，過去幾年則是赴泰國擔任直播主，直到前年因疫情返台後，就沒能再出國，但在台灣仍繼續拍攝工作，還推出新寫真集。

洪蓉無論在國外還是台灣，都持續更新社群，不時放送養眼辣照做粉絲福利，也分享日常生活，相當關心疫情的她，跟眾人一樣，等到各式疫苗陸續抵台，也獲得注射資格，先前在臉書分享自己完成第一劑BNT疫苗注射，表示：「手臂好像酸酸的，不過醫生說打完要在附近等15分鐘再走⋯我看很多人打完就直接回家了，到底有沒有這麼勇啦」。

照片中，洪蓉拿著黃色接種小卡自拍，上半身入鏡，打疫苗當天她穿搭水藍色細肩帶V領小可愛，本意是方便醫護人員幫她施打，沒想到好身材全都露，尤其露出了深深的事業線，引發眾粉絲爆動，疾呼「淺藍色的衣服搶了黃卡的鋒頭」、「穿這樣去打喔！可惡，羨慕疫苗的針頭」、「團長妳確定穿這樣去打疫苗，想問現場是否血流成河」。