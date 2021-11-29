民進黨立委洪申翰今日於臉書發文表示，國民黨立委洪孟楷回國後未按照規定自主管理，卻還跑到立法院委員會質詢、開記者會，硬要成為防疫破口，根本是明知故犯，而國民黨立委費鴻泰在記者會上也沒戴口罩，國民黨是否都不把別人健康當一回事。

洪申翰指出，日前自己和洪孟楷一同到英國參加會議，回國後依規定隔離，結束14天集中檢疫後，從上周六開始7天自主管理，結果洪孟楷今天就跑去立院質詢，上午甚至還參加記者會。

洪申翰說，根據衛福部發布的公文「自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動」。

洪申翰表示，衛福部也指出「由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議係屬人數較多、較難保持社交距離之類似活動，爰自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議，惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會」。

洪申翰說，英國最近發現新病毒Omicron，國民黨一直想賴民進黨造成防疫破口，但洪孟楷不就是明知故犯的破口嗎，立院每天這麼多人出入，家中可能還有長輩跟小孩，國民黨立委根本不把別人健康當一回事。