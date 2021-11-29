據第一財經報導，大陸規劃到2035年，全國鐵路網達到20萬公里左右，其中高速鐵路（高鐵）7萬公里左右，20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。

統計顯示，截至2020年底，大陸高鐵運營里程達3.79萬公里，較2015年末的1.98萬公里，相當於在「十三五」期間翻了近倍，穩居世界第一。

近日，滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段可行性研究報告獲得大陸國家發改委正式批復，這是大陸「八縱八橫 」之沿江高鐵通道的重要組成部分，也是近年來大陸高鐵加速推進的一個縮影。

鐵路作為大陸國民經濟的大動脈、國家重要基礎設施和大眾化交通工具，在大陸經濟社會發展中具有重要作用。

京滬高鐵是目前大陸客流量最大、最繁忙的高鐵線路，2011年正式運營，過去10年間，京滬高鐵累計安全運送旅客13.5億人次。在最高峰的2019年，年發送旅客達2.1億人次。

大陸國家鐵路集團表示，京滬高鐵加速了技術、產業、資本等生產要素從京津滬等大城市向沿線地區的轉移擴散，帶動產業結構優化升級。同時，沿線許多城市以高鐵為依託，建設「高鐵經濟帶」、「高鐵新城」、「高鐵新區」，重構了城市版圖，促進新型城鎮化建設。