央視報導，澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、在港股上市的太陽城集團主席周焯華因涉嫌在大陸境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕，已於27日被澳門司警拘捕。投行摩根大通認為，周焯華是澳門中介業最大及最著名的代表人物，而且太陽城業務占中介市場40％至45％，亦占澳門2019年整體博彩收益約15％，預期周焯華被捕會對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，行業將成驚弓之鳥，預期博彩中介的貴賓廳收入於未來數周料縮減30％至50％。

周焯華遭逮捕亦引發濠賭股恐慌，金沙中國29日盤中最低曾跌11％，見17.52港元，最新跌幅收窄至6％。銀河娛樂最多跌8％，低見42.1港元，最新跌幅收窄至6％。

另外，太陽城集團在港股開盤前宣布短暫停牌，以待發出有關周焯華新聞報導且內容構成公司內幕消息之公告。太陽娛樂曾挫近62％，破底低見0.059元，最新跌幅收窄至逾三成。