國民黨團以「執政黨（民進黨）在公投行政不中立為由」拒審政府各部會預算，立法院教育文化委員會今天審查科技部預算，召委、國民黨立委李德維上午10點多突然宣布「審查先告一段落後，今天到此為止」時，引起其他政黨立委譁然，民進黨多位立委聚集在質詢台高喊「我要審預算」。

立法院教文會今天上午審查科技部預算，原本非常順利，朝野立委相處氣氛也很融洽。不過就在10點多中場休息後要續審查時，李德維突然宣布「今天審查先告一段落」，其他黨籍立委一片傻眼，不知道發生什麼事，後來才發現是國民黨團全面抵制審查各政府部會的預算。

民進黨立委林宜瑾表示，對於國家預算可以刪減或凍結，但不能不審，對於召委宣布今天不審科技部預算，她深表痛心。民進黨立委張廖萬堅則說，國民黨不審預算，簡直莫名其妙，「國民黨很大，我好怕」。

民進黨6位立委則聚集在質詢台，他們手拿預算書高喊「科技部預算不能等」、「我要審預算」來表達立場，之後隨即散去。

立院交委會審預算　國民黨籍召委突喊卡：因民進黨公投行政不中立
交委會審預算 國民黨召委突喊卡：民進黨公投行政不中立
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