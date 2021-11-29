台中市海線某國小家長指控自己的孩子被同學毆打，造成下背挫傷，他以「長期無差別理由虐殺」等文字內容貼文，要求應該給施暴方制裁跟譴責。對此，教育局表示，男童誤認同班女同學說他上課傳情書，心生不滿，用腳踢女同學，造成對方受傷，學校已派員家訪並探視受傷學生，並積極邀請雙方家長到校溝通。

該家長昨日貼文表示，「兒少惡法該修正了：大甲國小四年乙班某位學生(體形已接近成人）長期無差別無理由虐殺（未遂）大部分同學，小孩回家都不敢說，直到受傷才知道，相信很多家長都還不知道，踹脊椎跟掐脖子差點致死的，應該給施暴方一些制裁跟譴責，學校方沒辦法保證你們小孩的生命安全，大家只能自求多福，事情必須公開，其他家長有知的權利，等到六年級，大概全部學生都要自求多福」。

大甲警分局表示，昨晚已主動跟受傷方的家長聯繫，並通報台中市教育局。教育局初步了解指出，23日中午該班某男童誤以為同班女同學說他上課傳情書，心生不滿，一時情緒失控，用腳踢了女同學，造成女同學受傷。翌日，學校已派員家訪並探視受傷學生，並積極邀請雙方家長到校溝通討論。

教育局說，學校處理學生偶發性的暴力偏差行為，要秉持公正的態度，以同理心、耐心聆聽事件始末及學生的感受，避免偏頗。此外，應加強導師在用餐時間的班級秩序管理，避免發生因言語誤會衍生肢體衝突的情事。