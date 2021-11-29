F-35 vs. 蘇（Su）-75「將軍」（Checkmate）

俄羅斯向來不為戰機取能讓人朗朗上口的名字，如「側衛（Flanker）」，「熊（Bear）」和「狐步（Foxtrot）」戰機等代號，通常都是北約（NATO）取的。

不過，據美國全國廣播公司新聞網（NBCNews）29日報導，如今俄羅斯搶在美國和盟國之前，已先為自家最新型的隱形戰機取了「將軍」（Checkmate）這代號。就字面上看來，它並不低調，俄羅斯武器製造商正大膽宣告，「將軍」擁有克敵制勝的戰力。

俄羅斯技術國家集團（Rostec）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）在本屆的杜拜航展（Dubai Airshow）中強調，就技術特性來說，能和「將軍」相提並論的，真的只有美國的F-35戰機。他說，俄羅斯會選中「將軍」這名字，是因為他們了解，在賭注高昂的國際軍武市場中，要贏得顧客，品牌很重要。而這顯示的另一個跡象在於，這僅次於美國的世界第二大軍武出口國正瞄準宿敵的傳統客戶和盟友。