四大公投將於12月18日舉行，但據最新民調顯示，除了反萊豬有可能過關外，其他三個公投呈現翻盤態勢，對此，宅神朱學恒昨在臉書痛批，如果公投一項都沒過，國民黨就是豬；針對朱的批評，藍委李德維表示，朱應是對國民黨恨鐵不成鋼才這樣說，大家只有努力背水一戰，但民進黨政府真的很難對付。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日公布《美麗島電子報》四大公投民調結果，直言顯示民進黨動員有奏效，四大公投很有可能三個掛掉，僅剩反萊豬通過，但若算入投票意願，情況也不樂觀；針對該民調結果，朱學恒昨（28日）在臉書痛批，公投若是只過一項，國民黨滅黨；只過兩項，國民黨大敗；若是一項都沒過，就根本沒有萊豬議題，「國民黨本身就是豬啦」！

對於朱學恒的批評，李德維今（29日）在臉書發文指出，民調顯示公投的贊同與反對比例正在快速被拉近，甚至翻盤，朱學恒喊出，最後如果只過一項，國民黨就幾乎滅黨，只過兩項，也是大敗，應該是對國民黨「恨鐵不成鋼」吧。李德維直言，「我們只有努力背水一戰」，但不得不說，民進黨政府幾乎毫無上限的砸資源，又毫無下限的黑白講，真的很難對付。

李舉例，近期有許多朋友反應，看到了詭異的廣告，上下兩塊一豬一牛，油花均勻，肉質肥美，但廣告詞卻很不尋常，說什麼「美豬美牛，一樣安全」，還加註「符合國際標準」，「請安心食用」。乍看這個廣告，會以為是什麼超市賣場促銷，又像是肉品進口商宣傳，但定睛一看，右上角有個極小，極不明顯的標誌，原來這是行政院買的廣告。李怒轟政院可恥，痛批行政院用人民的納稅錢來洗腦，混淆視聽，公然造謠。