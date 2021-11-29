周一香港股市回神，恆生指數開跌0.71%後，目前僅小跌0.27%，報24014.81點，稍早前一度站回平盤之上。國企股微升0.14%，報8587.67點。

繼上周五遭到血洗之後，美股和原油市場反彈走高，為港股帶來支撐。目前道瓊指數期貨上漲237點或0.68%，報35095點。標普500指數期貨漲0.94%，那斯達克100指數期貨勁揚1.18%。

美國期油目前飆漲5.15%，收復每桶70美元大關，暫報71.66美元。布蘭特期油漲4.65%，報每桶76.1美元。

恆生科技股開跌0.87%，目前小漲0.2%，舜宇光學和金山軟件均上漲逾3%，表現最佳。

美團上季虧損超出市場預期，股價重挫7.44%，跌幅最大，稍早前一度跌近9%。

太陽城董事長、澳門博奕業大亨周焯華因涉嫌違法在中國開設賭場已經遭到逮捕，博奕股全面重挫，銀娛開盤跌近9%，目前跌7%。金沙中國一度跌11%。大陽娛樂集團崩跌26%，稍早前一度跌45%。

南非新發現的變種病毒「Omicron」向外擴散，上周五華爾街疫苗類股受到追捧，受此激勵，康希諾、復星醫藥、中生製藥、CRO賽道、藥明生物今日表現強勁。

資金湧現避險資產，上周五美國10年期公債價格大漲、殖利率大跌，受此影響，匯豐控股跌0.7%，報44.05港元，稍早前最低跌至43.55港元，創下逾一個半月新低。

投資人預期「Omicron」可能使供應鏈之亂再度惡化，有利於航運價格上漲，相關類股齊揚，中遠海控大漲9%，表現最佳。

花樣年控股及旗下彩生活服務停牌，待公司發布公告。上周陸媒報導，花樣年要將寧波鳴翠東著項目轉讓給建安投資集團。