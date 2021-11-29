銀行土建融放款過半集中在大型建商集團，引起立委關切。在29日財委會上，民進黨籍立委郭國文高度關注銀行土建融過度集中在大型建商集團的情況，郭國文指出，包括興富發、寶佳等前五大建商集團，囊括金融業的土建融放款超過50％以上，呼籲財長要注意公股銀行的土建融放款情況，而對於利率的問題，財長蘇建榮則回應，各大行庫的土建融利率，現在都在1.8％以上。

郭國文指出，現在很多銀行對土建融案積極爭取，對30、50億的土建融案，直接以自貸案而非聯貸案來承作，不在少數，他認為銀行對建商大開土建融方便之門，等於助長土地炒作之風及帶動房價更大幅上漲；他也強調，有很多集團向銀行取得的不動產放款，是「左手轉右手」，其中也點名京華城聯貸案，對此，蘇建榮也強調，這些聯貸案公股銀行均未參加。

郭國文指出，央行先前已有向銀行道德勸說土建融利率至少應該要在1.8％以上，對此蘇建榮指出，各大行庫都有依照主管機關、監理機關的指示來進行；不過郭國文認為，土建融利率只比「二房」（第二戶房貸）的利率高出20個基點，二房利率1.6％，而央行對土建融利率的「下限」僅訂在1.8％，認為未來應該有繼續提高的空間。