前長榮郭姓空姐因罷工事件，揚言在機師餐點「加料」，引發風波，事後郭女雖獲不起訴，但引起不少網友議論，郭女不滿PTT網友PO文辱罵「台灣母豬就是賤」，日前向台北地檢署控告5網友妨害名譽，北檢認為1名吳姓網友PO文是針對新聞評論，並非針對郭女，29日不起訴吳，其餘4名網友因不在北檢轄區，分別移轉其他地檢署偵辦。

2019年長榮發生罷工事件，前長榮郭姓空姐揚言在機師餐點「加料」，引發風波，同年7月，周、楊2名網友在PTT八卦版標題「空服員承認要對機長加料是她本人了」下方留言：「我不仇女，但這真的是母豬」、「母豬母豬抓包哭哭」等語。郭女提告後，新北地院依公然侮辱罪判罰2人各5000元。案經上訴，高院改判周姓網友無罪。

但周、楊2人被起訴後，新聞被轉貼至PTT上，郭女發現有5名網友留言辱罵，憤而提告，其中1名吳姓網友PO文「台灣母豬就是賤」，北檢認為，吳姓網友是針對新聞進行評論，並未對郭女指名道姓，今將吳不起訴，至於其他4人則移轉管轄至其他地檢署偵辦。