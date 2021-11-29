AROMATHERAPY ASSOCIATES香薰三重奏。(AROMATHERAPY ASSOCIATES提供)

AROMATHERAPY ASSOCIATES靜心舒眠。(AROMATHERAPY ASSOCIATES提供)

AROMATHERAPY ASSOCIATES靜心小確幸，晚間舒緩。AROMATHERAPY ASSOCIATES提供)

AROMATHERAPY ASSOCIATES璀璨玫瑰時光。(AROMATHERAPY ASSOCIATES提供)

東方美集團旗下Espace Beauté獨家代理英國頂級正統芳療品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES，每逢推出年度禮盒，深受精油愛好者推崇與喜愛，2021年末，限量推出「美好療癒時光」系列年度禮盒。

「靜心小確幸」中的晚間舒緩、心靈之沐，2款沐浴油化身為巧心角錐造型的節慶小禮，一次就能擁有10款經典複方精油的「迷你沐浴油系列」、「典藏芳療精油珠寶盒」，搭配皇家藍絨布收納袋，讓你一夜好夢的「美夢雙重奏」、「靜心舒眠」。

「香薰三重奏」則是將3款香薰蠟燭一次收納，隨心感受香薰精油的美好，玫瑰控不可錯過的「璀璨玫瑰時光」，集結歡沁玫瑰系列全商品，給身心靈滿滿的幸福感，「珍愛時光」則是匯集明星商品，節慶送禮最推薦，全台限量20組的「極致典藏禮盒」，更是獻給芳療粉絲們的最頂級獻禮。10款禮盒皆手工精心調製而成，讓每個人都可以找到屬於自己、喚醒身體與心靈幸福感的精油香氛。