大陸國家市場監管總局就《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，意見回饋截止時間為2021年12月25日。《意見稿》提出，以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的網路廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有「沒有關閉標誌或者需要倒數計時

結束才能關閉」等情形。

《意見稿》針對網路廣告發展新情況和新業態，明確將以網路直播等方式直接或者間接地推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入調整範圍；進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定。

《意見稿》指出，以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的網路廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有下列情形：沒有關閉標誌或者需要倒數計時結束才能關閉；關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位；實現單個廣告的關閉，須經兩次以上點擊；在流覽同一頁面過程中，關閉後繼續彈出廣告；其他影響一鍵關閉的行為。同時，不得以欺騙、誤導方式誘使使用者點擊廣告。