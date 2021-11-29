台灣大學昨日傳出某系所學生在期中考集體作弊，遭同學在網路爆料，沒想到作弊的同學竟開出100萬以下的封口費，也有人放話PO者被抓到下場會很慘，引發網友炸鍋討論，其中有學姊看不下去，直指作弊的科系就是「理組」。對此，台大今天回應，表示全案已展開調查。

台大傳出某系所學生集體作弊，遭同學在網路踢爆後，在網路有多篇文章討論，其中有同屬理組的系所學長姊看不下去，在文章下方留言，「什麼某系，就我們系啊！看到學弟妹那些亂搞，真的心寒，我看誰敢跟我一樣勇敢露系」、「這科是這學期第一次遠距線上考的樣子」、「本來就是開書考，可是跑去學校借討論室，作弊到外面都聽到，這真的是對的？」讓整件事持續延燒。

集體作弊的同系所學姊看不下去，在網路留言痛批。（圖／翻攝自Dcard）

還有文組的學生忍不住留言，「身為文組覺得匪夷所思，不知道是因為我們考試都隔一個座位，還是抄了答案也沒用，好奇問個問題，期中考不用寫過程只要寫答案嗎？如果要寫過程怎麼作弊？還是這門課是偏記憶型的科目？」

台大學生集體作弊事件在網路發酵，第一時間作弊的學生還在貼文下方，留言怒嗆「到時候知道誰是抓耙仔，有妳好看」；也有人求饒「拜託不要把事情鬧大，被父母知道我會完蛋」，更表示願意給100萬以下遮口費，還引來助教回應「作弊還那麼囂張的學生，我一定一個個抓出來」。

《中時新聞網》今日也致電台大，校方表示，全案已在調查中，若有最新進展將對外說明。