隨著疫情的影響，後疫情的生活模式被徹底改變，居住需求也隨之更動，人們花更多時間宅在家了，因此，無須出門就能即刻享受的休閒，促使更多人追求。位於台中南屯區的「國雄仰德大道」，因著極罕見的電梯溫泉別墅，成為近期討論度高、受青睞的熱門物件！

珍貴碳酸氫鈉泉 宅中盡享溫泉樂

台灣揮別了炎熱夏天，迎來冷風瑟瑟的冬季，意味著溫泉季的來臨。每每在下班疲憊之餘，或是假日閒暇之際，頂著寒風前往溫泉會館泡湯，是多麼令人心曠神怡的放鬆時刻；但若是家中衛浴就有溫泉，想泡就泡，那絕對是眾人垂涎的夢想！

「國雄仰德大道」戶戶具備的溫泉衛浴，與台中清新溫泉同條水脈。(圖/仰德大道提供)

由國雄建設投資興建的「國雄仰德大道」，如同台北小陽明山，因為它是台中唯一、十分罕見的獨棟雙拼電梯溫泉別墅，每戶主臥室的衛浴浴缸皆配有專屬溫泉出水口，與台中清新溫泉同條水脈，是俗稱美人湯的碳酸氫鈉天然溫泉，PH值位於7-8左右，被譽為溫泉中的溫泉，甚至獲得礁溪溫泉評比第一名的殊榮。

絕佳地理位置 同享清幽高綠覆、繁榮機能

「國雄仰德大道」緊鄰台中精密科學園區，位於嶺東科技大學上方，享南屯燙金門牌，且鄰近嶺東商圈，生活機能無虞；交通部分則十分便捷，開車7分鐘即達南屯交流道、車程10分鐘達烏日高鐵站、新烏日車站，快速連接中山高、74快速道路及國道一號，而且精科路於今年年初開通，解決先前的雍塞，交通動線達到緩解。

距離烏日高鐵站只需車程10分鐘即可到達。(圖/仰德大道提供)

周邊環境則是開車7分鐘可達南屯河濱公園，15分鐘內到台中嘉明湖、文心森林公園、南屯圖書館等，綠覆蓋率高；生活採買開車3-5分鐘，傳統市場、全聯、屈臣氏、嶺東商圈等等應有盡有，但基地位置鬧中取靜，因此地理位置的利多條件，可同時享有市區繁榮、清幽的高品質生活。

高質感現代建築 戶戶落地窗採光佳

「國雄仰德大道」屬現代建築，採用全石材打造，以偏暖的米白色系呈現；而為了提供極佳的採光環境，皆規劃大片落地窗並搭配金屬鐵件，打造高質感、視覺舒適的建築外觀。公設則分布在4層樓，分別為1樓物業管理區、2樓健身房及會議室、3樓宴會廳及輕食交誼聽、4樓則為烤箱蒸氣室及泡湯池。

「國雄仰德大道」獨享望高寮永久視野。(圖/仰德大道提供)

台中罕見溫泉別墅 2188萬起即能入主

現場專案表示，前來看屋的客戶以在地客、中小企業自營商為主，因獨棟雙拼且電梯溫泉大別墅的「國雄仰德大道」，在台中屬於十分稀有的產品，因附近的溫泉宅都要5至6千萬元起跳，但此物件2188萬起即能入主，再加上後疫情改變生活模式及需求，因此在家就能泡湯的享受成為受青睞的主要原因。

「國雄仰德大道」基地面積4164坪，總戶數為106戶；樓層規劃地上4層、屋突2層；1樓為2-3位的停車位，地坪為30~50坪、建坪77~100坪；房數規劃為整層大主臥、2套房、2次臥等5房。其中，A棟可俯瞰七期天際線，獨享永久視野、絕佳夜景，在家即能輕鬆享受。

國雄集團小檔案

成立於1991年，事業跨足兩岸三地，建築業深耕20多年，以「人本精神」為服務理念，展現至臻至善的作品，榮獲多項獎項的肯定，更打造不少指標個案：2015《海德公園》、2017《青水硯》、2019《文心森林》、2020《文心1號》等。

國雄仰德大道

接待會館：台中市南屯區文心南路VS南屯路