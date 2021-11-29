台灣駐立陶宛代表處日前宣布掛牌運作，蔡英文總統今天接見波海三國國會議員訪問團透露，明年初立陶宛也會在台灣設立代表處。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇回應，希望即將來台設立的代表處，能協助發展彼此關係，並進一步促進歐盟與台灣友好關係。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率領的國會議員團，包含拉脫維亞國會友台小組主席福燦、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森，以及三國國會議員等一行10人今天赴總統府拜會蔡英文，這也是波海三國國會議員第一次共同組團訪問台灣。

蔡英文在致詞時感謝3位友台小組主席促成這麼有意義的訪問，也感謝組團來台參加今年的開放國會論壇，「非常期待大家分享波海三國深化民主經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力」。

蔡英文感謝立陶宛，特別是今年疫情嚴峻的時候兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神。她說，這段時間台灣與立陶宛各領域密集交流，最近在立陶宛外交部邀請下，前副總統陳建仁也出席維爾紐斯的民主論壇，與國際分享台灣民主經驗。

蔡英文指出，這個月，台灣駐立陶宛代表處已掛牌運作，預計明年初立陶宛也會在台灣設立代表處，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署6項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星、生技等領域的合作，未來也期待與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有更多合作交流。

她說，我們和波海三國都走過威權統治和爭取自由的道路，也深刻了解民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張及假訊息威脅，台灣願意與歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享價值，確保民主自由的生活方式。希望一起努力，讓台灣和波海三國的關係更穩健，更緊密發展。

馬瑪竇首先對台灣人民的毅力與智慧致上崇高的致意，他說，台灣在複雜的地緣政治環境中取得平衡，並發展經濟、強化民主，此行來台就是要展現團結之意。立陶宛政府的友台政策獲得廣大民意支持，保護自由及規則為基礎的國際秩序，攸關立陶宛的重要利益，必須強化與台灣的關係，彼此共同合作來達成這目標。

馬瑪竇表示，立陶宛與台灣有很多文化與經濟文流的機會，能夠長期、穩定且有效的合作，因為我們的社會擁抱民主、人權、法治等共享價值。希望即將在台灣設立的立陶宛代表處，能協助拓展台灣與立陶宛的夥伴關係，並促進台灣與整個歐盟進一步發展友好關係。