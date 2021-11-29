公勝保經以永續發展公益型企業為使命，自2019年開始「環島淨灘插旗計畫」至今已經屆滿三年。今年由台中業務中心選在高美濕地淨灘，接力嘉義、市政、彰化等業務中心，公勝保經南區部業務單位也在10月31日參與了福智文教基金會主辦的高雄企業聯合大淨灘，在汕尾月牙灣705人淨灘清出廢棄物671公斤，成果豐碩。26日由公勝保經台北業務中心發起北區聯合淨灘活動，以「沙灘有愛 垃圾不在」為主題，選在新北石門風箏公園沙灘展開，並號召同仁、保戶及各家保險公司共同來響應，用實際行動守護海洋生物，為地球盡一份心力。

每年都會有不少民間單位發起淨灘活動，因今年台灣爆發本土疫情，讓淨灘活動更加困難，適逢冬季的海洋垃圾量驚人、疫情趨緩，公勝保經台北業務中心不落人後接力淨灘，一起守護台灣的海洋生態，期盼透過伙伴及家人們的力量，將淨灘環保活動轉為日常，大人帶著孩子一起來淨灘，走出戶外開啟孩子與環境對話、體會與自然共存的重要性。公勝保經為台灣保經界的領頭羊，全台擁有24個營業據點，運用了各地都有業務中心的優勢，淨灘插旗全台走透透，發揮了整體計畫的最大效益。公勝保經堅持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，長期持續投入資源在企業社會責任領域，多年來持續招募內部志工，在今年推出全新公益理念「Action for future 行動開創未來」，堅持力行「對未來有益的行動」，海洋保育與永續發展是目前聯合國永續發展目標（SDGs）之一，與聯合國全球契約（UN Global Compact）提出之永續議題－環境、社會及公司治理（ESG）因子，公勝保經推動公益緊扣世界最急迫的永續議題，啟發社會善的循環，實踐企業永續的使命。