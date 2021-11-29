日前有媒體報導「竹北房價驚見每坪80萬開價！」引來民眾投訴誇大不實，質疑政府怠惰不查，縣府消保官靳邦忠要求建商到府核算實際開價為58萬餘元（59萬還算合理），認有擾亂竹北房市行情之虞，將依違反《公平交易法》第21條及25條，將仲介公司及報導媒體一併移送公平交易委員會認定裁處。

該篇「新竹第一豪宅開價8字頭求售、創下天價」的報導，不少民眾質疑這家建案如何變成竹北第一豪宅？並指上禮拜網路報導「成交76萬」， 這星期又是「開價80萬」，差價一日三市，都無法可管嗎？

靳邦忠調查並通知該建案負責人到府陳述意見，陳姓財務長表示，該建案是屬於二期該公司已售出的頂樓露台戶，是委託給台北某家不動產仲介公司銷售，並不是該公司原始建案。

陳姓主管說明該案主面積166.7坪，另有露台約58坪，再含4個平面車位，合計權狀總面積是225坪，開價1.34億，核算每坪最多只有58萬餘元，媒體報導開價每坪80萬，她也覺得「很訝異！」

另外，出席的仲介公司負責人也認同前述算法，表示房子己委託3個多月還沒賣出去，他是被委託人，只能被動接受，有反應開價太高，如果是媒體報導每坪80萬，要賣是有點困難！

靳邦忠質疑這家台北的仲介公司第一次仲介竹北的案子，幸運被媒體選中做大幅報導，且算法還悖離市場專業價格行情，詢問有何說法？業者則以「不知道」回答。

靳邦忠指出，這家仲介公司違反專業可合理期待的價格開價，讓媒體以聳動的標題大肆報導，顯對區域行情造成人心浮動，已涉嫌違反公平交易法第21及25條，將彙整相關筆錄、仲介公會與建設公司核算的區域行情表及建商陳述意見書等相關資料，將仲介公司移送公平會認定裁處。

另外，該媒體誇大行情報導，是否「引人錯誤」和「影響交易市場」，實有必要釐清，亦依公平法第21條第5項併同移送公平會，如認定屬實，將有處5萬到2500萬罰鍰。