澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，北京視澳洲為「附庸國」。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）上周警告，北京試圖將印太地區變成附庸國，引發大陸抗議煽動「中國威脅論」。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）附和，指出杜登的說法「準確」，強調面對北京日益增長的好戰，澳洲不能向中國大陸示弱。

《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）報導，澳洲防長杜登26日在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說，他在演說中警告，對北京採取姑息政策不會奏效，因為北京試圖將印太地區變成一系列「附庸國」（tributary states）。

杜登先前曾表示，如果中國大陸侵犯台灣，他「無法想像」澳洲不會加入美國防禦台灣。杜登26日進一步說明，他預期如果北京成功奪台，下一步將是奪下尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼），重塑地區秩序，讓北京主宰整個區域。

針對杜登的發言，中國大陸痛批坎培拉煽動「中國威脅論」，警告此舉將損害澳洲自身利益。

對此，澳洲總理莫里森力挺杜登，他說先前就已經和杜登討論過演說內容，強調杜登對目前不穩定環境的看法相當「準確」，指出杜登非常清楚地闡明事實。

莫里森重申，澳洲是自由國家，致力於維持自由的生活，他強調現在不是澳洲可以示弱的時候，也不是澳洲可以在國安議題上腳踏兩條船的時候。