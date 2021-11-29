富邦金(2881)今舉行「2022富邦財經趨勢論壇」，富邦證券總經理郭永宜表示，明年全球企業盈餘成長速度放緩，以S&P500企業盈餘預估，今年的企業獲利年增45.8%，而明年則到9.2%。全球央行面對供應鏈重整、中國能耗政策轉變、歐美碳中和趨勢等影響，全球供給面限制增加，物價上漲壓力仍高。伴隨通膨升溫，全球央行將逐漸調整過去兩年寬鬆貨幣政策步伐，部分新興市場國家已經升息，市場預期美歐為首的已開發國家2022年將逐漸升息。雖次資金尚未退場，但要像今年資金行情的盛景則受考驗，升息將為明年最值得留意的關注焦點。

股票投資方面，郭永宜表示，觀察過去兩次升息循環初期，成長股表現優於價值股、大型股優於小型股。非核心消費、資訊科技、工業等在過去兩次升息循環前一年有14.0%、13.6%、11.8%的平均報酬表現。因應疫情，遠距上班就學等需求提升，疫情讓科技發展加速。市場持續聚焦趨勢類股如5G、VR/AR、電動車、AI等主流話題。

債券投資方面，觀察過去兩次升息循環初期，高收益債券平均報酬率達3.8%，優於新興市場債2.4%、投資等級債-0.3%的績效。投資人仍須留意高收益債券易隨市場震盪出現明顯起伏，以2020年3月為例，高收益債指數出現19%的修正，相較於投資等級債的5%波動明顯更高。

整體而言，郭永宜表示，2022年的投資方向將由今年的資金行情，漸因貨幣政策緊縮壓抑資金行情，市場波動度加大。建議投資人主軸轉往股債平衡，適度配置固定收益型資產。2022年貨幣政策中立化過程中，投資主題將由今年股優於債的資金行情開始轉往股債平衡滑動。回顧2004年、2017年兩次升息循環，貨幣政策逐漸正常化的過程中，股債表現沒有出現大幅修正。股票投資機會仍多，但需慎選商品擇優布局；債市則因利率逐步走高，許多標的提供不錯的穩健收益，可適度配置固定收益型商品。