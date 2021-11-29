近來傳出，因為前幾個月新冠疫情東南亞升溫，使得全球主要雞隻供應國來源之一的泰國，當地工廠也曾被迫關閉一陣子，導致日本7-11與全家等便利商店的唐揚出現供不應求現象。

在日本，炸雞也叫做唐揚，是一種非常普及的街頭巷尾小吃。

根據日本唐揚協會統計，全日本2021年賣唐揚的店家已有3千多家，這3年來是以倍數在成長。因為新冠疫情使然，很多日本餐廳都無法內用，故外帶風盛行下，唐揚業績也成長兩到三成，明顯是新冠疫情受惠族群之一。

日本便利商店業者Seven＆i控股表示，由於泰國供應鏈斷鏈，7-11從9月底開始，就在日本部分地區暫停販售唐揚。同時，也不敢確定何時能全面供貨正常化。

至於全家，則是未予置評。但日本消費者可不能等，紛紛貼文表示現在是一「雞」難求，想要吃到唐揚是超級的難。以全家招牌唐揚產品Famichiki來說，基本上是買不到的，全家也直接了當地說，重新復賣的時間可能沒這麼快。

每年聖誕節時分，一般來說都會有好幾百萬的日本民眾大啖炸雞大餐。此時，大家都會搶買肯德基的炸雞桶。據悉，肯德基在聖誕節前夕的忙碌程度，是平日的10倍左右。

日本肯德基表示，為了這個耶誕節，已著著實實準備了一年時間。因為，自己是從日本國內養雞場採購所需雞隻，故沒在供應或價格上看到有異狀出現。