記憶體產業搭上元宇宙的利多延續，南亞科(2408)股價開低翻紅；Nor Flash兩家大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)本季營運可望持穩，淡季不淡，股價同步開低走高。

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)上周五隨美股下挫，收在83.42美元，跌幅3.24%，但仍在相對高點。美光近兩周拉出一波強勢的漲勢，帶動台記憶體股強勢跟漲。

外電報導，Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單，主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善，且因元宇宙(metaverse)將受惠，指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示，趨勢顯然已在改變，市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底，預估美光財報表現有望在12～2月或3～5月當季觸底，將視供給短缺市況而定。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

南亞科2021年10月合併營收72.05億元，降至今年4月以來，也是近7月低點；隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。

Nor flash兩家大廠旺宏、華邦電本季營收均力拚持穩第三季高檔，並對明年市況看法仍正面。

因其他業者淡出後，台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場，旺宏董事長一再強調Nor flash明年持續缺貨，價格將持續上漲，華邦電也持正向看法，對明年看法預料維持今年的狀況。

Nor flash近年因美系業者美光逐步淡出，旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近，近年隨著應用持續增加，在供應廠商有限下，產業供需健康，今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮，旺宏對明年仍是正向看待。

旺宏董事長吳敏求一再重申，明年Nor flash持續缺貨，明年價格仍可望向上。

華邦電也是持正向看法，總經理陳沛銘認為，明年Nor flash市況應跟今年差不多，目前Nor flash供給略緊，同步看Nor flash明年正向發展。