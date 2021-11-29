蕭淑慎相識小15歲丈夫5年 深夜親吐內心話

45歲女星蕭淑慎2016年因搭Uber認識小15歲的梁軒安，兩人迅速墜入愛河，並在隔年結婚，這段相差15歲的姐弟戀，一度不被看好，不過蕭淑慎和梁軒安互相扶持、相知相惜，彼此陪伴走過5個年頭，而今（29日）是小倆口相識5周年的日子，梁軒安在凌晨深情告白後，蕭淑慎也吐出5字內心話。

梁軒安在2016年因開Uber和蕭淑慎結緣，而今天是小倆口相識5周年紀念日，梁軒安凌晨在臉書曬出蕭淑慎合照，並放閃寫下：「2016年的今天與妳相遇耶，五年了耶，妳的過去我參與不了，妳的未來我陪著妳。」同時，梁軒安也感性說：「痛苦是人生的常態，敢於承擔痛苦的人才能享受痛苦之後的喜悅」，他正能量期許自己：「苦中求變，才有苦盡甘來，心想事成。」

面對梁軒安感性告白，蕭淑慎卻是歪樓留言：「你以前比較帥」，夫妻互動相當逗趣，而蕭淑慎事後則轉發老公放閃文並寫下：「時間好快啊」，短短5字道出幸福人妻心聲。

蕭淑慎過去曾入圍金馬獎最佳女配角、金鐘獎最佳女主角，精湛演技有目共睹，不過蕭淑慎卻因涉毒，中斷演藝事業，直到蕭淑慎搭Uber與梁軒安相遇後，雙方墜入情網，梁軒安當時天天求婚，深情守候終於打動蕭淑慎，小倆口在2017年11月登記結婚，晉升幸福夫妻，蕭淑慎雖然近年鮮少推出戲劇作品，不過她日前則驚喜客串《斯卡羅》，儘管蕭淑慎只現身短短一分鐘，不過蕭淑慎的精湛演技和犀利眼神，讓觀眾直呼很懷念。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！