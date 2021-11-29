寒流一波波接力報到，新北市中醫師公會今年再次捐贈價值約10萬元、800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨等即食藥膳包，提供給新北弱勢家戶。新北市長侯友宜表示，中醫師公會連年捐贈藥膳包，已累計達3160份，在疫情期間並曾捐贈防疫基金60萬元，照顧市民的健康。

中醫師公會理事長詹益能表示，這次捐贈的即食藥膳包，是委託科達製藥利用安心藥材所調製，考量弱勢家庭的調理，已直接將排骨燉入其中，加熱即可食用，希望能藉此拋磚引玉，讓更多企業加入行善的行列，大家都能過好日子。

詹益能說，中醫就是生活，公會秉持「醫者父母心」的精神，積極投入公益服務，2013年成立中醫師志願服務隊，定期前往偏鄉地區義診，連續15年舉辦小神農華陀營，將中醫的理念和教育向下扎根；也到各校園推動健腦護鼻操，教導學童改善過敏鼻炎問題。

侯友宜代表受贈表示，新北市中醫師公會從2017年起就每年捐贈藥膳包，至今已累計3160份，市值超過52萬元；甚至在捐贈儀式還會結合中醫師義診，為偏區長輩免費服務。在今年5、6月疫情嚴峻期間，公會也響應新北市好日子愛心大平台的號召，捐贈防疫基金60萬元，以幫助第一線的醫護人員，這次捐贈的藥膳包，更貼心的將藥材和食材結合，方便弱勢家庭的食用。

一位家住新店的許先生，雖育有子女，但因離婚，久未聯繫，加上投資生意失敗，導致欠債，在工作中又曾發生意外，脊椎損傷，無法久站，社會局文山社福中心持續媒合急難救助金，也提供實物銀行幫助，這次也特別轉贈藥膳包，讓他調理身體。