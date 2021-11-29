四大公投案將於12月18日投票，但據一份最新民調顯示，除反萊豬有可能過關外，其他三個公投呈現翻盤態勢，而在此時，雲林縣長張麗善挺身而出表態「四個都同意」，無疑再鼓舞士氣，台北市議員羅智強表示，張麗善力挺四大公投，讓他在黑暗中看到了希望；台北市議員游淑慧也提到，許多地方首長因預算和補助款噤若寒蟬，但張麗善卻能在此時表態，真的很勇敢。身為地方首長，張麗善則認為，自己有責任把正確的訊息與方向告訴雲林鄉親。

吳子嘉27日在其主持節目「董事長開講」分析《美麗島電子報》公投民調指出，已經有三個公投案掛掉了；而目前還算有機會過關的「反萊豬」公投，若算入投票意願，情況也不樂觀。民調顯示公投恐遭翻盤，而就在國民黨28日在雲林縣虎尾鎮舉辦的千人公投說明會中，雲林縣長張麗善到場聲援，並呼籲用人民的力量，監督制衡蠻橫獨大的民進黨政府。

對此，游淑慧昨在臉書表示，在民進黨撒下政府、政黨、媒體等龐大資源後，四大公投案民調逐漸在逆轉，尤其在行政院長蘇貞昌頻頻以預算和補助款威脅利誘下，許多地方首長噤若寒蟬，不敢或不願表態，雲林縣張麗善縣長此時表態，真的很勇敢。台北市議員羅智強今則在臉書敬佩張麗善挺身而出挺公投，讓他在逆勢中看到一個希望。

國民黨在雲林縣舉辦千人公投說明會，強調「4個都同意、台灣更美麗」。（張朝欣攝）

張麗善昨則在臉書指出，一早參加立委林文瑞辦理的千人公投說明會，現場座無虛席，她深深感受到鄉親對公投議題的高度關心；針對這次公投四大議題，每一票都決定台灣的未來，身為地方首長，「我有責任把正確的訊息與方向告訴雲林鄉親。」

張麗善提到，雲林是養豬大縣，為杜絕非洲豬瘟，自己一上任就禁止廚餘養豬，更成立零瘦肉精聯盟，從飼養端到販售端嚴格把關，就是要讓大家吃到健康安全的豬肉，而這麼多年的努力堅持，就在中央的行政命令下全毀了，中央強迫人民買單，讓產地成分標示不明的豬肉流竄，我們吃下的每一口豬肉，都夾帶著不安。她也批執政黨不只忽略人民的心聲，還惡意混淆國民黨是反對美豬，民進黨更強調沒開放萊豬就不能加入CPTPP，但她堅決主張，任何交易都不應該拿人民的健康。

張麗善也主張同意公投綁大選，不只省錢還省工，指民進黨在2018年因公投綁大選失利，就要逼迫大家走回頭路，我們絕不能讓這樣的算計得逞；至於珍愛藻礁，張麗善說，當初蔡英文總統高喊口號並親筆寫下「藻礁永存」的諾言，現在卻帶頭破壞藻礁，執政黨無法履行自己的承諾已讓人民難以接受，竟又睜眼說瞎話「藻礁已保存」，實在相當諷刺。

對於重啟核四議題，張麗善則表示，台灣經濟好不容易走到這一步，「電」是生活品質與經濟發展的最重要基礎，台灣未來面臨缺電是事實，是否採用核電應要由人民決定；而美國將核能列為綠能之一，不只低碳還能穩定供電，歐盟綠色政綱也把核能與再生能源列入2050碳中和手段，顯示許多國家的能源政策趨勢就是再生能源與核能併用。